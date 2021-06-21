

Парламентский комитет по процедурным вопросам воздержался зарегистрировать политическую группу «Гирчи»

21.06.2021 21:03





На сегодняшнем заседании парламентский комитет по процедурным вопросам воздержался от согласия на регистрацию политической группы «Гирчи» и перенес принятие решения по этому вопросу на ближайшее заседание.



Причиной является запись в регламенте парламента, согласно которой члены парламента, избранные по представлению одной политической партии, не имеют права создавать политическую группу, если члены парламента, избранные по представлению той же партии, создали фракцию.



Как пояснил на заседании комитета председатель комитета Ираклий Кадагишвили, проблему с точки зрения регистрации политической группы «Гирчи» создает именно эта запись регламента, потому что по списку этой партии прошел Зураб Гирчи Джапаридзе, который уже является членом другой фракции.



Решением парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам регистрируется политическая группа «Граждане», о чем сегодня было сообщено бюро.



Т.н. политическая группа – это специально придуманная для парламента Грузии 10-го созыва структурная единица, которая пользуется теми же правами и привилегиями, что и парламентская фракция.



Изначально, политическую группу могли создать по представлению одной партии не менее чем четыре депутата, однако согласно последним изменениям, внесенным в регламент парламента, минимальное количество членов для создания политической группы было уменьшено до двух.



Политическую группу в парламенте уже создали «Европейские социалисты».



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