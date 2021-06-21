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В конце года будет закрыт коджорский детский дом - Минздрав
21.06.2021 21:55
В конце года мы вообще закрываем детский дом в Коджори. Уже идет ремонт 3 альтернативных домов, - сообщила журналистам заместитель министра по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Тамар Баркалая.
По ее словам, на данном этапе в коджорском детском доме ведется мониторинг, однако конкретные случаи насилия в отношении бенефициаров не подтверждены.
«Детский дом в Коджори, как и все крупные учреждения, соответствует деинституционализации. В конце года мы вообще закрываем детский дом в Коджори. Уже идет ремонт 3 альтернативных домов для детей, которые сегодня находятся в Коджори. Наша мониторинговая группа, как и Министерство внутренних дел продолжают исследование, но на данном этапе конкретные случаи насилия в отношении детей не подтверждены», - сказала Баркалая.
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