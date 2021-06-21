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Парламентская делегация Грузии принимает участие в летней сессии ПАСЕ


21.06.2021   21:59


Парламентская делегация принимает участие в летней сессии ПАСЕ
21-24 июня в Страсбурге пройдет летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В работе сессии примут участие члены постоянной делегации парламента Грузии Ираклий Чиковани и Тамар Талиашвили. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Перед ПАСЕ выступит министр иностранных дел и торговли Венгрии. Повесткой дня предусмотрены выборы судей Европейского суда по правам человека и свободные дебаты о Стамбульской конвенции.

В ходе пленарного заседания депутаты проведут дебаты, двусторонние встречи с руководителями различных делегаций и официальными лицами организации.

Глава парламентской делегации Ираклий Чиковани, сменивший на этой позиции бывшего руководителя делегации Каху Кучава, с сегодняшнего дня приступит к работе в должности вице-президента.

Заседание проходит в гибридном формате», - говорится в информации.

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