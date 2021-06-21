

Оппозиция и правящая партия сблизили позиции по Избирательному кодексу

21.06.2021 22:01





Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции достигли консенсуса по основным вопросам внесения поправок в Избирательный кодекс.



Консультации прошли сегодня за закрытыми дверями.



Представители оппозиции заявляют, что им удалось сблизить позиции с правящей партией по ключевым вопросам и сейчас остается уточнить технические вопросы.



По оценкам депутатов, к концу июня обновленный Избирательный кодекс будет готов, утвержден в трех чтениях и подписан президентом. По новому кодексу в октябре должны пройти выборы в органы местной власти.



От итогов этих выборов зависит, будут ли проведены в Грузии досрочные выборы парламента — они состоятся, если правящая партия наберет меньше 43% голосов.



Контекст: Обязательство провести избирательную реформу содержится в соглашении, принятом правительством и оппозицией Грузии по инициативе президента Евросовета Шарля Мишеля.



На прошлой неделе Венецианская комиссия представила заключение по принятым в первом чтении поправкам в Избирательный кодекс Грузии. По мнению комиссии, пересмотренная версия проекта учитывает существенные элементы ключевых рекомендаций, однако остался ряд вопросов, которые надо решить.



Среди замечаний Венецианской комиссии: заниженные требования к квалификации беспартийных членов ЦИК, принципы формирования окружных и участковых избирательных комиссий, а также порядок обжалования решений комиссий на всех уровнях.



«Например, есть две различные версии бюллетеней — для одних политических партий приемлем один вид бюллетеня, для других – второй. Но, в итоге, думаю, что мы сможем договориться о компромиссном варианте. Это не тот вопрос, который может угрожать принятию законопроекта», — заявил депутат от партии «Граждане», вице-спикер Леван Иоселиани.



В свою очередь, депутат от большинства Шалва Папуашвили подтвердил, что у Венецианской комиссии есть такие рекомендации, которые грузинские законодатели не планируют учитывать.



«Есть рекомендации, о которых мы договорились, что не будет учитывать. К примеру, необходимость обоснования во время отзыва члена партии. Здесь оппозиция считает, что у них должна быть полная возможность отзыва без предоставления основания», — сказал Папуашвили журналистам.



После консультаций рассмотрение поправок в Избирательной кодекс продолжилось на заседание парламентского комитета по юридическим вопросам.



«Я очень рад, что оценка и заключение довольно позитивные. Есть определенные вопросы, которые, как сами депутаты отметили, не касаются принципиальных вопросов. Поэтому, давайте дождемся окончательного рассмотрения и посмотрим, какие вопросы будут отражены, а какие — нет», — заявил журналистам председатель парламента Грузии Каха Кучава.



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