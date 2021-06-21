

Гахария отправляется из Брюсселя в США

21.06.2021 22:04





Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария направляется из Брюсселя в США, сообщает пресс-служба основанной им партии «За Грузию».



В Брюсселе на прошлой неделе Гахария встречался с депутатами Европарламента, представителями Службы внешней политики и безопасности ЕС и Офиса президента Совета Европы, а также с представителями НАТО.



В Вашингтоне Гахария планирует встречи с представителями Госдепартамента США, с разными международными организациями, экспертными, академическими и политическими кругами.



Вместе с Гахария в Вашингтон отправляются ь член политсовета партии Кахабер Кемоклидзе и политический советник экс-премьера Леван Долидзе (посол Грузии в НАТО в 2013–2014 годах).



Георгий Гахария покинул пост премьер-министра Грузии и правящую партию «Грузинская мечта» в феврале 2021 года, а в апреле объявил о возвращении в политику и формировании собственной политической партии.



Причиной отставки бывшего премьера стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе, из-за ареста лидера главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ники Мелия.



Позже Гахария пояснил, что выступал против методов ареста Мелия путем проведения спецоперации, а не самого факта. Ираклий Кобахидзе в нескольких выступлениях, а Бидзина Иванишвили в специальном письме, назвали отставку Гахария «предательством».



Уже в апреле шестеро депутатов парламента Грузии ушли из правящей партии и покинули ряды большинства, чтобы присоединиться к будущей партии экс-премьера. Одновременно с должностей мэров и их заместителей стали освобождать чиновников, которые считаются «людьми Гахария».



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