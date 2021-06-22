

Георгий Гахария встретился со Стивом Никсом и Скоттом Мастиком в США

22.06.2021 10:52





Председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария встретился со вице-президентом Международного республиканского института (IRI), куратором программы IRI Скоттом Мастиком и директором программы по Евразии Стивом Никсом.



Как сообщает пресс-служба партии, на встрече обсуждались политические процессы в Грузии и предстоящие выборы в местные органы власти. Георгий Гахария проинформировал Стива Никс и Скотта Мастика о своих политических планах и рассказал о партии, которую он сформировал недавно.



Георгий Гахария поблагодарил IRI за сотрудничество и поддержку, оказываемую Международным республиканским институтом в Грузии в рамках его программы.





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