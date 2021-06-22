

Доставка второй дозы вакцин Astrazeneca в Грузию запаздывает

22.06.2021 10:53





Когда в Грузию поступят 43 тысячи доз вакцины Astrazeneca, будет ясно во второй половине дня, — об этом Первому каналу Грузии заявила специалист по здравоохранению ЮНИСЕФ Тако Угулава.



По ее словам, проблема полностью связана с производителем, который предоставил ЮНИСЕФ информацию о том, что вакцины должны быть доставлены их представителю 22 июня, после чего партия препарата будет загружена в самолет и доставлена ​​в Грузию через несколько дней. Однако, по словам Угулава, компания-производитель не смогла доставить вакцину в установленные ею сроки.



По словам Тако Угулава, речь идет об испанской производственной линии, откуда вакцина должна прибыть в Грузию через Турцию.



«Эта проблема связана с производителем, даже у нас, ЮНИСЕФ, нет точной информации о сроках доставки вакцины. Задержка затрагивает не только Грузию, но и другие страны также столкнулись с проблемой, из-за которой испанская производственная линия Astrazeneca также задерживает своевременную доставку лекарств», — заявила Первому каналу Грузии представитель ЮНИСЕФ.



По ее словам, в стране уже получено 90 тысяч вакцин, а на данном этапе ждут 43 тысячи доз препарата.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





