

За желание в Госдуму – тюрьма!

22.06.2021 13:41



Сергей Михеев



18 июня ночью в Москве сотрудники Следственного комитета в квартире муниципального депутата Тверского района от партии "Яблоко" Кетеван Хараидзе провели обыск и изъяли компьютер, телефон и две пятитысячных купюры из кармана пальто, которые, по словам Храидзе, она туда не клала. После обыска её задержали по подозрению в мошенничестве. Решением Хамовнического районного суда Кетеван Хараидзе заключена под стражу на срок до 13 августа 2021 года. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.



В знак протеста Хараидзе объявила голодовку. Следственный комитет действовал в лучших традициях КГБ и НКВД – многочасовой обыск и задержание ночью, психологическое давление, подбрасывание улик, всё идентично, ничего не меняется на протяжении десятилетий. Никто не сомневается в том, что дело против Кетеван Хараидзе носит явно выраженный политический характер. Хараидзе в 2017 стала муниципальным депутатом Тверского района и с тех пор активно занимается проблемами его жителей. Она помогала всем - останавливала точечные застройки, спасала Палашевский переулок, не давала установить памятник Кобзону в историческом центре, приостановила строительные работы элитного дома в Тверском районе на улице Фадеева. По всей вероятности, именно строительство на улице Фадеева имеет отношение к делу Хараидзе - месть со стороны строителей и будущих, весьма состоятельных и влиятельных, жильцов.



Однако, главная причина кроется в другом - в мае Хараидзе объявила о своём намерении баллотироваться на выборах в Государственную думу. Все, кто не подчиняются режиму и пользуются хоть малейшей популярности у населения, должны быт любыми способами отстранены от выборов – это главная стратегия власти на предстоящие думские выборы. Случай с Хараидхе не единичный. Так стали фигурантами вымышленных, явно сфабрикованных, уголовных дел – московской муниципальный депутат Константин Янкаускас, политик Дмитрий Гудков, санкт-петербургский депутат Максим Резник и соратница Алексея Навального Любовь Соболь.



История с Кетеван Хараидзе, а также задержание и гонение видных политических и общественных лиц, стремящихся воспрепятствовать беспределу власти, показывает, что власть намерена любыми методами продлить своё существование. Людей отправляют в тюрьму лишь за желание баллотироваться в думу?!



Вот такими методами стремится власть обеспечить «полную и безоговорочную победу» на предстоящих выборах. Однако - победит ли Россия? Вопрос остается открытым, хотя возможные варианты ответов не очень вдохновляет.





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