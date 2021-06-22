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Ношение медицинских масок на открытом пространстве в Грузии стало необязательным


22.06.2021   13:45


Ношение маски в помещении, в общественном транспорте и на автобусных остановках остается обязательным, — об этом заявил Начальник оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

По его словам, с сегодняшнего дня больше не будет обязательным ношение маски в открытых пространствах.

«С сегодняшнего дня больше не будет обязательным ношение маски в открытых пространствах. Ограничение и рекомендация носить маску остаются в силе, и те, кто желает носить маску, пусть ее носят, а ношение маски в закрытых помещениях, общественном транспорте и остановках транспорта остаются обязательными», — заявил Гибрадзе.

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