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Ношение медицинских масок на открытом пространстве в Грузии стало необязательным
22.06.2021 13:45
Ношение маски в помещении, в общественном транспорте и на автобусных остановках остается обязательным, — об этом заявил Начальник оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.
По его словам, с сегодняшнего дня больше не будет обязательным ношение маски в открытых пространствах.
«С сегодняшнего дня больше не будет обязательным ношение маски в открытых пространствах. Ограничение и рекомендация носить маску остаются в силе, и те, кто желает носить маску, пусть ее носят, а ношение маски в закрытых помещениях, общественном транспорте и остановках транспорта остаются обязательными», — заявил Гибрадзе.
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