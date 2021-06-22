

Ношение медицинских масок на открытом пространстве в Грузии стало необязательным

22.06.2021 13:45





Ношение маски в помещении, в общественном транспорте и на автобусных остановках остается обязательным, — об этом заявил Начальник оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.



По его словам, с сегодняшнего дня больше не будет обязательным ношение маски в открытых пространствах.



«С сегодняшнего дня больше не будет обязательным ношение маски в открытых пространствах. Ограничение и рекомендация носить маску остаются в силе, и те, кто желает носить маску, пусть ее носят, а ношение маски в закрытых помещениях, общественном транспорте и остановках транспорта остаются обязательными», — заявил Гибрадзе.





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