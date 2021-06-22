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Келли Дегнан: Запланированные на октябрь местные выборы будут важным тестом с точки зрения демократии
22.06.2021 13:48
По заявлению посла США в Грузии Келли Дегнан, запланированные на октябрь местные выборы будут важным тестом с точки зрения демократии и избирательной системы Грузии.
Как отметила Дегнан, все ожидают, что предстоящие выборы пройдут в спокойной обстановке и их результаты будут пользоваться высоким доверием.
«Запланированные на октябрь местные выборы будут важным тестом с точки зрения демократии и избирательной системы Грузии. Все ожидают, что эти выборы будут проведены в спокойной обстановке и их результаты будут пользоваться доверием населения. Политические партии поработали над этим вопросом, и соглашением от 19 апреля также предполагаются избирательные вопросы. Очень важно, чтобы в период следующих выборов мы увидели социальные медиа, приносящие больше пользы избирательному процессу, и чтобы было меньше языка ненависти, дезинформации и лжи. В социальных медиа должно распространяться больше информации о платформах и планах партий», - заявила Дегнан.
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