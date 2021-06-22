

С 1 июля в Грузии отменяется «комендантский час»

22.06.2021 14:01





В Грузии отменяется т.н. «комендантский час». Соответствующее решение принял межведомственный координационный совет, созданный с целью превенции распространения коронавируса.



Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге по завершении заседания, это решение начнет действовать с 1 июля.



Напомним, что ограничение на передвижение в Грузии в течение последних нескольких месяцев было установлено с целью превенции распространения вируса.



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