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С 1 июля в Грузии отменяется «комендантский час»
22.06.2021 14:01
В Грузии отменяется т.н. «комендантский час». Соответствующее решение принял межведомственный координационный совет, созданный с целью превенции распространения коронавируса.
Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге по завершении заседания, это решение начнет действовать с 1 июля.
Напомним, что ограничение на передвижение в Грузии в течение последних нескольких месяцев было установлено с целью превенции распространения вируса.
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