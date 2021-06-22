

Премьер-министр Грузии обсудил с руководителями клиник мероприятия по расширению вакцинации

22.06.2021 14:11





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с министром по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатериной Тикарадзе встретился с руководителями клиник, действующих в масштабе Грузии.



По информации администрации правительства, Ираклий Гарибашвили ознакомил руководителей клиник с новыми решениями, принятыми координационным советом, согласно которым с 1 июля отменяется ограничение на передвижение и с сегодняшнего дня носить маску на открытом пространстве необязательно.



«Глава правительства заслушал детальную информацию от руководителей клиник о ходе вакцинации. Премьер-министр и руководители клиник обсудили мероприятия, необходимые для расширения процесса вакцинации и ее более эффективного ведения. Глава правительства отметил, что в масштабе Грузии в больших городах планируется мобилизация массовых центров вакцинации и к этому процессу подключатся и представители местных властей.



Премьер-министр и руководители клиник обсудили сроки поставок дополнительных доз вакцин. Премьер-министр отметил, что через две недели в страну поступит миллион доз вакцин и до конца года в Грузии в общей сложности будет мобилизовано более 3.6 млн вакцин», - говорится в информации.



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