

Делегация фракции «Лело» проведет встречи в Вашингтоне

22.06.2021 14:18





Председатель фракции «Лело — партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе отправится в Вашингтон.



Делегация «Лело» проведет встречи на высоком уровне в Вашингтоне, в том числе в Конгрессе США, Сенате и Госдепартаменте. На встречах будут обсуждаться осуществление реформ, предусмотренных соглашением Мишеля, вызовы, стоящие перед грузинской демократией, геополитическая ситуация в регионе, важность ускоренного вступления Грузии в НАТО и Европейский Союз, а также парламентские приоритеты «Лело».



Два дня назад в Вашингтон уехали также члены фракции «Лело» Саломе Самадашвили и Григол Гегелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





