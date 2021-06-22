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Делегация фракции «Лело» проведет встречи в Вашингтоне
22.06.2021 14:18
Председатель фракции «Лело — партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе отправится в Вашингтон.
Делегация «Лело» проведет встречи на высоком уровне в Вашингтоне, в том числе в Конгрессе США, Сенате и Госдепартаменте. На встречах будут обсуждаться осуществление реформ, предусмотренных соглашением Мишеля, вызовы, стоящие перед грузинской демократией, геополитическая ситуация в регионе, важность ускоренного вступления Грузии в НАТО и Европейский Союз, а также парламентские приоритеты «Лело».
Два дня назад в Вашингтон уехали также члены фракции «Лело» Саломе Самадашвили и Григол Гегелия.
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