

Минюст Грузии начал выдачу школьных аттестатов

22.06.2021 15:03





Агентство развития государственных сервисов при министерстве юстиции Грузии с 21 июня выдает школьные аттестаты, сообщается на сайте ведомства.



Абитуриенты могут сделать заявку на получение аттестатов без предварительного резервирования визита в домах юстиции, общественных центрах или филиалах Агентства развития госсервисов.



Выпускники школ Грузии могут сделать заявку на получение аттестата до 31 декабря включительно.



Получить аттестат можно и в электронном виде, и в материальном.



На десятый день после внесения заявки абитуриенты получают аттестат бесплатно.



Получение аттестата в ускоренном режиме придется оплатить:



получить документ в день запроса стоит 50 лари (15 долларов), на второй день – 40 лари (12 долларов), на третий день – 30 лари (9 долларов), на пятый день – 20 лари (6 долларов).



Что касается электронного аттестата, то в Агентстве развития госсервисов отмечают, что это копия документа-оригинала и имеет равную с ним юридическую силу.



После того, как будет готов материальный аттестат, его обладатель может в любое время скачать и использовать электронный аттестат с портала my.gov.ge.



Для этого нужно ввести код и номер заявления, которые ему выдадут во время регистрации. Выпускники могут пользоваться электронными аттестатами независимости от того, получили они на руки материальный аттестат или нет.



В этом году последний звонок прозвенел в Грузии 20 мая для 38 650 выпускников. Из них на Единые национальные экзамены зарегистрировались 38,4 тысячи абитуриентов. Экзамены будут проходить в 25 центрах в основных городах Грузии и начнутся 1 июля.



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