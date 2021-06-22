|
|
|
В июле Грузия получит миллион доз разных вакцин против коронавируса
22.06.2021 15:23
В июле в Грузию доставят в общей сложности миллион доз вакцин разных производителей — Pfizer, AstraZeneca, SinoPharm, Sinovac. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
По ее словам, бронирование мест на вакцинацию начнется лишь после того, как вакцины уже будут распределены по складам.
Габуния также не исключила поставки в Грузию вакцины Johnson&Johnson, при этом отметив, что поставка препарата Novavax до осени исключена.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна