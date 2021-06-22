|
|
|
Глава NCDC объяснил, почему отменили бронь на вторую дозу AstraZeneca
22.06.2021 15:33
Глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе объяснил, почему отменили бронь граждан на вторую дозу AstraZeneca.
«Вакцину AstraZeneca доставили в страну дважды. Купленные посредством платформы Ковакс дозы должны были быть доставлены в середине мая.
Затем поставка была отложена на начало июня, а потом на утро 22 июня. К сожалению случилось так, что произошел серьезный сбой, связанный со многими факторами. Вот и образовался дефицит в 4-5 тысяч доз», — заявил Гамкрелидзе.
«Всем гражданам, которые планировали вакцинироваться прививкой AstraZeneca в ближайшее время будет предоставлена возможность вакцинироваться, о чем в ближайшее время будет сделано дополнительное заявление».
По словам Гамкрелидзе, гражданам, которые зарегистрировались на прививку первой дозой AstraZeneca в качестве альтернативы предложат либо SinoPharm, либо Sinovac.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна