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Демонтированы железные заграждения у парламента Грузии
22.06.2021 16:17
Железные заграждения установленные у входа в парламент Грузии демонтированы.
Заграждения были установлены в 2019 году после попыток активистов пикетировать парламент во время постпротестной волны связанной с событиями 20 июня 2019 года.
Несколько недель назад депутат от партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили поднял на пленарном заседании парламента Грузии вопрос о снятии железных заграждений. В ответ члены правящей партии «Грузинская мечта» упомянули палатки, установленные протестующими перед зданием парламента, отметив, что «сейчас хорошее время для их демонтажа».
Ранее неправительственный сектор Грузии назвал «несоразмерным и неоправданным вмешательством в права человека» установку у парламента Грузии металлических ограждений. НПО заявляли, что возведение баррикад и заграждений не может быть оправдано угрозой блокирования входов в государственные учреждения.
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