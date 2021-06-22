

Вашадзе: Если «Грузинская мечта» нарушит документ Шарля Мишеля, санкции в отношении них будут приняты без промедления

22.06.2021 16:20





Если «Грузинская мечта» значительно нарушит документ Шарля Мишеля, санкции в отношении них будут приняты без промедления, - так ответил лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе на вопрос журналистов касательно заявления посла США в Грузии Келли Дегнан о том, что процесс, связанный с назначением судей, должен быть приостановлен.



По его же словам, Грузия, в частности, не сможет брать взаймы.



«Открыто и прямо заявляю, что документ Шарля Мишеля – силен, поскольку у этого документа есть те, кто его подписал, конкретные люди, знающие, что мы подписали, в лице Келли Дегнан, Карла Харцеля и западных партнеров. Если «Грузинская мечта» значительно нарушит документ Шарля Мишеля, санкции в отношении них будут приняты без промедления. Еще раз повторю, о какого типа санкциях будет идти речь на первом этапе – это предусловия для макрофинасовой поддержки и отказ в оказании поддержки. Грузия, к сожалению, берет много долгов. Они не смогут получать такие займы, пока документ Шарля Мишеля не будет выполнен полноценно», - заявил Вашадзе.



Для справки, по заявлению посла США в Грузии Келли Дегнан, до тех пор, пока в судебной системе не будут осуществлены коренные реформы, и по этому вопросу не будет проведено широкое обсуждение, назначение судей следует временно приостановить.



Как заявила Дегнан журналистам, именно это отмечается в соглашении от 19 апреля, и таковы обязательства, которые взяли на себя политические партии.



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