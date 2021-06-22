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Грузию посетят главы МИД Румынии, Австрии и Литвы


22.06.2021   16:31


24-26 июня Грузию, Армению и Азербайджан посетят министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Об этом сообщает министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в Twitter.


28 мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что группа министров посетит три страны Южного Кавказа, чтобы показать включенность ЕС в регионе.

С 6 по 13 июня Грузию, Азербайджан и Армению посетил исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США Филип Рикер.

Высокопоставленный представитель Вашингтона встретился с лидерами правительства, оппозиции и гражданского общества в Грузии.


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