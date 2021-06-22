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Гахария встретился в США с представителями Атлантического совета
22.06.2021 17:43
Председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария встретился с аналитическими кругами, организованными Аналитическим советом.
По информации пресс-службы партии, модератором встречи выступил директор Евразийского центра Аналитического совета Джон Хербст.
На встрече стороны обсудили ситуацию в Грузии и в регионе в целом, а также вызовы, которые стоят на повестке дня государства.
«Георгий Гахария ознакомил аналитические круги с планами на будущее и программой своей политической партии.
Разговор также коснулся осуществления реформ, которые имеют критическое значение для будущей европейской и евроатлантической интеграции Грузии», — отмечается в информации.
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