

Президент: Мы хотим создать платформу для диалога и стабильности

22.06.2021 20:58





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Agenzia Nova Srl сообщила, что во время встречи с Папой Римским она затронула тему конфликта между Арменией и Азербайджаном.



«Я разговаривала с Папой о войне в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Впервые в современной истории Грузия продолжила свои традиции и смогла выступить посредником между двумя странами. Мы надеемся, что нынешняя ситуация улучшится, особенно после досрочных выборов в Республике Армения.



Осенью 2020 года, с самого начала конфликта, Грузия предложила властям обеих стран посетить Тбилиси и провести диалог между сторонами. Мы надеемся, что сыграем положительную роль в будущем.



Важно, в том числе для Грузии, чтобы у двух стран были хорошие отношения. Если бы этот конфликт обострился, это была бы еще одна трагедия. Мы хотим создать платформу для диалога и стабильности. Это особенность Грузии, которая способствует сосуществованию религиозных конфессий и этнических групп», - сказала Зурабишвили.



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