|
|
|
Президент: Мы хотим создать платформу для диалога и стабильности
22.06.2021 20:58
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Agenzia Nova Srl сообщила, что во время встречи с Папой Римским она затронула тему конфликта между Арменией и Азербайджаном.
«Я разговаривала с Папой о войне в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Впервые в современной истории Грузия продолжила свои традиции и смогла выступить посредником между двумя странами. Мы надеемся, что нынешняя ситуация улучшится, особенно после досрочных выборов в Республике Армения.
Осенью 2020 года, с самого начала конфликта, Грузия предложила властям обеих стран посетить Тбилиси и провести диалог между сторонами. Мы надеемся, что сыграем положительную роль в будущем.
Важно, в том числе для Грузии, чтобы у двух стран были хорошие отношения. Если бы этот конфликт обострился, это была бы еще одна трагедия. Мы хотим создать платформу для диалога и стабильности. Это особенность Грузии, которая способствует сосуществованию религиозных конфессий и этнических групп», - сказала Зурабишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна