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Омбудсмен опубликовала свои ковид-регуляции


22.06.2021   21:02


Народный защитник Нино Ломджария написала на своей странице в Facebook о важности ношения маски и отметила, что продолжит соблюдать ковид-регуляции.

"Не знаю насчет правительства, на фоне 1000 инфицированных в день и одного летального случая в час, мои ковид-регуляции следующие:

1. Если вокруг есть люди, я ношу маску и в открытом пространстве;

2. Я не хожу туда, где мне встречаются люди без маски в закрытом пространстве (включая телевидения, встречи или другие места);

3. Я продолжаю минимизировать личные контакты и соблюдаю дистанцию во время общения;

4. Несмотря на некоторые неудобства, я даю замечания лицам без маски в закрытом пространстве:))

Конечно, это не гарантия, но значительно снижает риски.

Прошу вас, берегите здоровья окружающих вас людей, маска защищает нас!», - написала Нино Ломджария.

Для справки, с сегодняшнего дня носить маску в открытом пространстве не будет обязательным.

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