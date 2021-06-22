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Омбудсмен опубликовала свои ковид-регуляции
22.06.2021 21:02
Народный защитник Нино Ломджария написала на своей странице в Facebook о важности ношения маски и отметила, что продолжит соблюдать ковид-регуляции.
"Не знаю насчет правительства, на фоне 1000 инфицированных в день и одного летального случая в час, мои ковид-регуляции следующие:
1. Если вокруг есть люди, я ношу маску и в открытом пространстве;
2. Я не хожу туда, где мне встречаются люди без маски в закрытом пространстве (включая телевидения, встречи или другие места);
3. Я продолжаю минимизировать личные контакты и соблюдаю дистанцию во время общения;
4. Несмотря на некоторые неудобства, я даю замечания лицам без маски в закрытом пространстве:))
Конечно, это не гарантия, но значительно снижает риски.
Прошу вас, берегите здоровья окружающих вас людей, маска защищает нас!», - написала Нино Ломджария.
Для справки, с сегодняшнего дня носить маску в открытом пространстве не будет обязательным.
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