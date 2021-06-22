

Грузинский бизнесмен заявил о необходимости создания «Антикоррупционного совета»

22.06.2021 21:10





Владелец компании Coca-Cola Bottlers Georgia, бизнесмен Темур Чкония считает, что в Грузии необходимо создать Антикоррупционный совет



«Это самое серьезное решение. Вокруг совета должны быть собраны профессиональные и порядочные люди. Эту комиссию необходимо создать и общество должно это поддержать. Кто не поддержит, значит, он чего-то избегает или не хочет расследования, так как создание этого Совета является необходимостью».



2 июня парламентская фракция «Лело — партнерство за Грузию» зарегистрировала законопроект «О создании Антикоррупционного агентства».



Ранее проект о создании такого ведомства инициировали независимые депутаты парламента прошлого созыва, но он не был поддержан большинством. Соавтором нынешнего законопроекта является организация «Международная прозрачность — Грузия» (TI).



В законопроекте три направления:



Расследование коррупционных преступлений;

Реформа финансирования политических партий;

Мониторинг деклараций должностных лиц.



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