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Грузинский бизнесмен заявил о необходимости создания «Антикоррупционного совета»
22.06.2021 21:10
Владелец компании Coca-Cola Bottlers Georgia, бизнесмен Темур Чкония считает, что в Грузии необходимо создать Антикоррупционный совет
«Это самое серьезное решение. Вокруг совета должны быть собраны профессиональные и порядочные люди. Эту комиссию необходимо создать и общество должно это поддержать. Кто не поддержит, значит, он чего-то избегает или не хочет расследования, так как создание этого Совета является необходимостью».
2 июня парламентская фракция «Лело — партнерство за Грузию» зарегистрировала законопроект «О создании Антикоррупционного агентства».
Ранее проект о создании такого ведомства инициировали независимые депутаты парламента прошлого созыва, но он не был поддержан большинством. Соавтором нынешнего законопроекта является организация «Международная прозрачность — Грузия» (TI).
В законопроекте три направления:
Расследование коррупционных преступлений;
Реформа финансирования политических партий;
Мониторинг деклараций должностных лиц.
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