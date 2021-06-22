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Президент Грузии находится в Украине с официальным визитом
22.06.2021 22:06
Президент Грузии посещает Украину с официальным визитом. Информацию об этом распространяет администрация президента.
Официальная церемония встречи Саломе Зурабишвили состоится завтра, 23 июня, в Президентском дворце в Киеве.
В рамках визита президент Грузии встретится с президентом Украины. Встречи будут проходить в личном и расширенном форматах.
В Киеве запланированы встречи на высшем уровне с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым.
Президент Грузии прибыла Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители Администрации президента, законодательной и исполнительной властей.
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