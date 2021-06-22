

Президент Грузии находится в Украине с официальным визитом

22.06.2021 22:06





Президент Грузии посещает Украину с официальным визитом. Информацию об этом распространяет администрация президента.



Официальная церемония встречи Саломе Зурабишвили состоится завтра, 23 июня, в Президентском дворце в Киеве.



В рамках визита президент Грузии встретится с президентом Украины. Встречи будут проходить в личном и расширенном форматах.



В Киеве запланированы встречи на высшем уровне с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым.



Президент Грузии прибыла Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители Администрации президента, законодательной и исполнительной властей.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





