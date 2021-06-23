

Илия Второй обратится к Патриарху Кириллу просьбой посодействовать в деле освобождения Зазы Гахеладзе

23.06.2021 11:16





По словам митрополита Горийского и Атени Андрия Гвазава, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обратится к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу просьбой посодействовать в деле освобождения Зазы Гахеладзе. По его словам, в данный момент он н е может ответить, каким будет итог в этом деле. Но после получения ответа, он немедленно оповестит семью Гахеладзе.



«[Семья Гахеладзе] обратилась к Католикосу-Патриарху всея Грузии с просьбой оказать посредничество в ходатайстве об свобождении Зазы и во взимодейтсвии с РПЦ. Его Святейшество принял эту историю близко к сердцу и решил послать письмо от имени Патриарха. Письмо готово и будет отправлено Русскому Патриарху и Церкви, чтобы они, со своей стороны, могли обратиться к российским властям с просьбой. Насколько нам известно, Заза задержан российскими пограничниками», — заявил он.



Как сообщало Netgazeti суд в Цхинвали приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Гахеладзе признан виновным по двум статьям обвинения – статья 317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).



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