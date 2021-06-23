

Польша открывает границы для Грузии и 9 других стран

23.06.2021 11:29





Согласно решению правительства Польши, туристы из Грузии и 9 других стран смогут въезжать в страну, имея при себе отрицательный ответ на тест ПЦР.



Помимо Грузии, Польша открывает свои границы с США, Японией, Канадой, Новой Зеландией, Таиландом, Тунисом, Австралией, Израилем и Южной Кореей.









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