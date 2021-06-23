|
|
|
Польша открывает границы для Грузии и 9 других стран
23.06.2021 11:29
Согласно решению правительства Польши, туристы из Грузии и 9 других стран смогут въезжать в страну, имея при себе отрицательный ответ на тест ПЦР.
Помимо Грузии, Польша открывает свои границы с США, Японией, Канадой, Новой Зеландией, Таиландом, Тунисом, Австралией, Израилем и Южной Кореей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна