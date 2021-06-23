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Польша открывает границы для Грузии и 9 других стран


23.06.2021   11:29


Согласно решению правительства Польши, туристы из Грузии и 9 других стран смогут въезжать в страну, имея при себе отрицательный ответ на тест ПЦР.

Помимо Грузии, Польша открывает свои границы с США, Японией, Канадой, Новой Зеландией, Таиландом, Тунисом, Австралией, Израилем и Южной Кореей.



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