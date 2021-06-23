

Сенат США принял резолюцию по Грузии

23.06.2021 12:21





Сенат США принял резолюцию по Грузии (S. RES. 176), призывающую все стороны политического кризиса прийти к консенсусу и сосредоточить усилия на вызовах, стоящих перед страной. Документ, в частности, поддерживает посредничество президента Европейского Совета Шарля Мишеля, при модерации которого 19 апреля большинством грузинских партий было подписано соглашение. SOVA подготовила полный перевод текста резолюции.







Призывая все стороны в Грузии добиваться скорейшего выполнения соглашения, подписанного 19 апреля 2021 года, и подтверждая поддержку Сенатом Грузии, территориальной целостности Грузии и стремления грузин присоединиться к евроатлантическому сообществу.



В СЕНАТЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ



22 апреля 2021 г.



Г-н Джонсон (от имени г-жи Шахин и г-на Риша) представил следующую резолюцию; которая была передана в Комитет по международным отношениям



РЕЗОЛЮЦИЯ



Призывая все стороны в Грузии добиваться скорейшего выполнения соглашения, подписанного 19 апреля 2021 года, и подтверждая поддержку Сенатом Грузии, территориальной целостности Грузии и стремления грузин присоединиться к евроатлантическому сообществу.



Поскольку 9 апреля 1991 года Грузия провозгласила независимость от Советского Союза, а 24 марта 1992 года Соединенные Штаты и Грузия установили официальные дипломатические отношения;



Принимая во внимание, что с 1993 года территориальная целостность Грузии была подтверждена международным сообществом и многочисленными резолюциями Совета Безопасности ООН;



Принимая во внимание, что на саммите 2008 года в Бухаресте Организация Североатлантического договора (НАТО) признала стремление Грузии вступить в НАТО и согласилась с тем, что Грузия станет членом Североатлантического союза;



Принимая во внимание, что 9 января 2009 года Соединенные Штаты и Грузия подписали Хартию о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Грузией, подтверждающую тесные отношения между Соединенными Штатами и Грузией, основанные на общих принципах демократии, свободных рынков, сотрудничества в области обороны и безопасности, и культурные обмены;







Принимая во внимание, что Грузия внесла значительный вклад в войны в Ираке и Афганистане и остается крупнейшим контрибьютором войск среди партнеров НАТО для возглавляемой НАТО Миссии решительной поддержки в Афганистане;



Поскольку Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и осуждают продолжающуюся оккупацию Российской Федерацией грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии;



Принимая во внимание, что в марте 2020 года Соединенные Штаты и несколько посольств европейских стран в Грузии заключили соглашение между основными политическими партиями в Грузии, которое включало изменения в избирательную систему и призывало все стороны рассмотреть вопрос о политическом вмешательстве в судебную систему;



Принимая во внимание, что 29 июня 2020 года Парламент Грузии принял поправки к Конституции, устанавливающие пропорциональную избирательную систему и способствующие большему политическому плюрализму в будущих парламентах;



Принимая во внимание, что посольство Соединенных Штатов в Тбилиси приветствовало избирательные реформы Грузии и настоятельно призвало парламент Грузии принять дополнительное законодательство, которое в полной мере учитывало бы все рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ / БДИПЧ), и настоятельно призвало грузинские власти эффективно осуществлять такое законодательство;



Принимая во внимание, что 31 октября 2020 года в Грузии прошли первые парламентские выборы с момента принятия избирательной реформы в июне 2020 года;



Принимая во внимание, что группа ограниченного наблюдения за выборами ОБСЕ / БДИПЧ подробно описала ряд недостатков и частично или полностью невыполненных рекомендаций БДИПЧ / ОБСЕ, но также пришла к выводу, что первый тур парламентских выборов в октябре 2020 года в Грузии был «конкурентным и в целом основные свободы были соблюдены»;







Поскольку посольство США в Тбилиси разделило оценку БДИПЧ / ОБСЕ первого тура выборов и подчеркнуло важность полного устранения недостатков, отмеченных в предварительном отчете Миссии ОБСЕ / БДИПЧ по ограниченному наблюдению за выборами перед вторым туром выборов в ноябре 2020 года;



Принимая во внимание, что грузинская оппозиция отказалась признать легитимность выборов в октябре 2020 года, бойкотировала второй тур выборов, призвала к публичному запугиванию избирателей, голосовавших во втором туре выборов, и отказалась занимать свои места в парламенте;



Принимая во внимание, что 23 февраля 2021 года власти Грузии ворвались в штаб-квартиру Единого национального движения (ЕНД) и арестовали его лидера Никанора Мелиа по факту невыполнения решения о залоге;



Принимая во внимание, что 23 марта 2021 года подкомитет по сотрудничеству в области Европы и региональной безопасности комитета по международным отношениям Сената провел слушание по Грузии, чтобы изучить политическую ситуацию и осветить действия, которые правительство Грузии и оппозиция могут предпринять. для выхода из тупика и продвижения страны вперед;



Принимая во внимание, что на этом слушании заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент показал, что Российская Федерация использует свою незаконную оккупацию Абхазии и Южной Осетии, «экономические рычаги воздействия, кибератаки и дезинформацию, чтобы попытаться заставить Грузию отказаться от своих евроатлантических стремлений и сеять разделение и недоверие»;





Принимая во внимание, что на том же слушании заместитель помощника госсекретаря Кент засвидетельствовал: «Грузии предстоит реальная работа по укреплению своей демократии… Приверженность Грузии демократии и верховенству закона является фундаментальным элементом наших стратегических отношений, а также предварительным условием для дальнейшего прогресса страны»; а также



Принимая во внимание, что международные посреднические усилия по выходу из политического тупика в Грузии привели к соглашению, подписанному 19 апреля 2021 года представителями нескольких политических партий и отдельными членами парламента:



Сенат:



(1) призывает «Грузинскую мечту», «Единое национальное движение» и другие партии, избранные в парламент Грузии, полностью реализовать компромиссный план, предложенный президентом Европейского совета Мишелем 18 апреля 2021 года и подписанный 19 апреля 2021 года;



(2) призывает всех избранных членов парламента занять свои места в парламенте и без дальнейших промедлений начать работу над проблемами, стоящими перед Грузией, включая последствия пандемии Covid-19, ослабление экономики и сложную региональную динамику;



(3) призывает правительство Грузии провести системные реформы, разработанные в рамках инклюзивного и прозрачного процесса консультаций с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить беспристрастность и независимость судебной системы и не использовать ее в политических или партийных целях, в том числе путем принятия и реализации рекомендации Европейской комиссии за демократию через право (широко известной как «Венецианская комиссия») и других экспертов;



(4) призывает правительство Грузии провести всесторонне и прозрачно разработанные системные избирательные реформы для устранения основных причин политического тупика и предотвращения повторения такого кризиса, в том числе путем полного принятия и выполнения рекомендаций Бюро демократических институтов и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ / БДИПЧ);



(5) признает, что политическая ситуация в Грузии обострилась из-за усилий Российской Федерации посеять хаос по всей Грузии, включая незаконно оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии;



(6) выражает озабоченность по поводу того, что препятствия на пути к укреплению демократических институтов и процессов Грузии замедлят ее продвижение в евроатлантической интеграции и укрепление ее экономики и могут привести к созданию условий для оказания Соединенными Штатами помощи Грузии; а также



(7) подчеркивает, что Соединенные Штаты поддерживают более прочную демократию в Грузии с управляющими институтами, которые демонстрируют целостность, систему сдержек и противовесов, прозрачность, способность противостоять российскому и другому пагубному влиянию, а также способность реализовать евроатлантические устремления народа Грузии.



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