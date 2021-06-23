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Каладзе: Ношение маски в общественном транспорте будет строго контролироваться


23.06.2021   12:41


По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, ношение маски в общественном транспорте будет строго контролироваться соответствующими службами Тбилисской транспортной компании.

При этом, как отметил Каладзе на заседании правительства муниципалитета Тбилиси, с учетом снятия ограничений на передвижение, общественный транспорт будет обслуживать население столицы в обычном режиме.

«Как известно, решением Межведомственного координационного совета снимаются существующие в стране запреты на передвижение, соответственно, будет отменено и ограничение на передвижение муниципального транспорта в столице. С 1 июля тбилисский метрополитен, автобусы, микроавтобусы будут обслуживать пассажиров в обычном режиме. Однако еще раз хочу напомнить пассажирам, и это очень важный компонент, что по-прежнему остается в силе необходимость ношения маски во время проезда. Этот вопрос будет и в дальнейшем строго контролироваться соответствующими службами Тбилисской транспортной компании, и я хотел бы еще раз подчеркнуть, что все это делается для того, чтобы защитить безопасность здоровья и жизни друг друга », - заявил Каладзе.

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