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Саломе Зурабишвили проводит встречу с Владимиром Зеленским


23.06.2021   13:41


Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит встречу с глазу на глаз с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в Украине прошла официальная церемония встречи президента Грузии.

Саломе Зурабишвили прибыла в Киев с официальным визитом накануне. В Киеве запланированы встречи на высшем уровне с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым.

Президент Грузии прибыла Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители Администрации президента, законодательной и исполнительной властей.

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