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Саломе Зурабишвили проводит встречу с Владимиром Зеленским
23.06.2021 13:41
Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит встречу с глазу на глаз с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее в Украине прошла официальная церемония встречи президента Грузии.
Саломе Зурабишвили прибыла в Киев с официальным визитом накануне. В Киеве запланированы встречи на высшем уровне с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым.
Президент Грузии прибыла Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители Администрации президента, законодательной и исполнительной властей.
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