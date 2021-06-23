

Саломе Зурабишвили проводит встречу с Владимиром Зеленским

23.06.2021 13:41





Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит встречу с глазу на глаз с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Ранее в Украине прошла официальная церемония встречи президента Грузии.



Саломе Зурабишвили прибыла в Киев с официальным визитом накануне. В Киеве запланированы встречи на высшем уровне с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым.



Президент Грузии прибыла Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители Администрации президента, законодательной и исполнительной властей.





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