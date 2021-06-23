

«Грузинская мечта» не намерена приостанавливать процесс назначения судей Верховного суда

23.06.2021 14:07





По решению «Грузинской мечты», процесс назначения судей Верховного суда приостанавливаться не будет.



Как заявил после заседания политсовета партии председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, соответственно, парламент заслушает кандидатов в судьи Верховного суда и примет решение об их назначении.



По оценке Кобахидзе, непонятны заявления, что выдвижение и избрание судей Верховного суда противоречат духу соглашения Шарля Мишеля.



«Для нас непонятны заявления отдельных политиков, будто представление и избрание судей Верховного суда противоречит духу политического соглашения. Как дух соглашения не может быть истолковано то, что прямо противоречит его же тексту. Это обстоятельство обязывает парламент действовать в соответствии с Конституцией Грузии и принципом парламентского суверенитета, заслушать и провести голосование по кандидатам, выдвинутым на должность судей Верховного суда. Регламент парламента Грузии устанавливает беспрецедентно прозрачную процедуру проверки компетентности и добросовестности кандидатов. Согласно именно этой процедуре, парламент Грузии заслушает каждого кандидата и примет решение об их назначении», - заявил Кобахидзе.



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