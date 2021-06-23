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Главы МИД «Ассоциированного трио» совершат первый совместный визит в Брюссель
23.06.2021 14:17
Министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы – Давид Залкалиани, Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой 24 июня впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате «Ассоциированного трио».
Как сообщили в МИД Грузии, в европейской столице пройдут встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Джозефом Боррелем, исполнительным вице-президентом Еврокомисии по экономическим вопросам Валдисом Домбровскисом, еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархеи. Главы МИД также проведут переговоры в Европарламенте.
«Европейская правда» со ссылкой на МИД Украины пишет, что ключевыми темами визита станут европейская интеграция трех стран, возможности дальнейшей либерализации торговых отношений, новые перспективные направления секторального сотрудничества с ЕС, в частности в контексте реализации Европейского зеленого курса и цифрового перехода.
Стороны также скоординируют позиции по угрозам для безопасности в регионе и обменяются мнениями по подготовке к саммиту «Восточного партнерства» в декабре 2021 года.
«Главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии представят Европейскому Союзу совместное стратегическое видение дальнейшего развития трехстороннего формата Ассоциированного трио», – отметили в МИД Украины.
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