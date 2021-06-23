Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Главы МИД «Ассоциированного трио» совершат первый совместный визит в Брюссель


23.06.2021   14:17


Министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы – Давид Залкалиани, Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой 24 июня впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате «Ассоциированного трио».

Как сообщили в МИД Грузии, в европейской столице пройдут встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Джозефом Боррелем, исполнительным вице-президентом Еврокомисии по экономическим вопросам Валдисом Домбровскисом, еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархеи. Главы МИД также проведут переговоры в Европарламенте.

«Европейская правда» со ссылкой на МИД Украины пишет, что ключевыми темами визита станут европейская интеграция трех стран, возможности дальнейшей либерализации торговых отношений, новые перспективные направления секторального сотрудничества с ЕС, в частности в контексте реализации Европейского зеленого курса и цифрового перехода.

Стороны также скоординируют позиции по угрозам для безопасности в регионе и обменяются мнениями по подготовке к саммиту «Восточного партнерства» в декабре 2021 года.

«Главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии представят Европейскому Союзу совместное стратегическое видение дальнейшего развития трехстороннего формата Ассоциированного трио», – отметили в МИД Украины.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна