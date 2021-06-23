

В Грузии проходит марш в поддержку Зазы Гахеладзе

23.06.2021 14:42





Члены семьи Зазы Гахеладзе и активисты из Тбилиси проводят в селе Квемо Чала марш в поддержку Зазы Гахеладзе.



Члены семьи заявили, что ранее планировали перекрыть шоссе, а отец задержанного планировал перейти разделительную линию, чтобы его задержали и посадили в ту же тюрьму, где находится его сын. Но план изменился после того, как в процесс была вовлечена Патриархия Грузии.



«Вчера с нами встретились духовные лица и передали просьбу Католикоса-Патриарха всея Грузии воздержаться от перехода на оккупированную территорию» — заявил Михаил Гахеладзе.



Как писало Netgazeti, согласно информации озвученной митрополитом Горийским и Атени Андрии Гвазава, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обратится к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой посодействовать в деле освобождения Зазы Гахеладзе. По его словам, в данный момент он не может ответить, каким будет итог в этом деле. Но после получения ответа, он немедленно оповестит семью Гахеладзе.



«[Семья Гахеладзе] обратилась к Католикосу-Патриарху всея Грузии с просьбой оказать посредничество в ходатайстве об свобождении Зазы и во взаимодействии с РПЦ. Его Святейшество принял эту историю близко к сердцу и решил послать письмо от имени Патриарха. Письмо готово и будет отправлено Патриарху всея Руси и Церкви, чтобы они, со своей стороны, могли обратиться к российским властям с просьбой. Насколько нам известно, Заза задержан российскими пограничниками», — заявил он.



Житель села Квемо Чала муниципалитета Каспи Заза Гахеладзе был задержан российскими военными 11 июля 2020 года недалеко от крепости Схвило. Во время незаконного задержания он был ранен в ногу. Де-факто власти обвинили Гахеладзе, помимо нарушения т.н. границы, в покушении на жизнь военнослужащего. 5 февраля т.н. суд приговорил Зазу Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам незаконного лишения свободы.



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