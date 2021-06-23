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В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии
23.06.2021 14:43
В Киеве состоялась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и с его грузинской коллегой Саломе Зурабишвили, которая находится в Украине с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
"На площади возле Мариинского дворца прозвучали государственные гимны Грузии и Украины. Президенты осмотрели строй воинов почетного караула. Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили представили членов официальных делегаций и начали переговоры в формате один на один", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что после завершения встречи состоятся украинско-грузинские переговоры под председательством президентов двух государств.
"По результатам переговоров Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили сделают заявления для представителей СМИ", - говорится в сообщении.
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