

Гомелаури: Правительство сделало все для освобождения Зазы Гахеладзе

23.06.2021 14:43





Надеюсь, они примут разумное решение и освободят Зазу, и он скоро вернется к семье, - об этом министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил после заседания Совета безопасности.



По его словам, правительство сделало все для того, чтобы Заза Гахеладзе был скоро освобожден.



«В этом случае мне действительно сложно говорить о деталях. Могу сказать, что правительство сделало все, подключило наших партнеров, международные организации для освобождения Зазы Гахеладзе. Надеюсь, примут разумное решение и освободят Зазу, и он скоро вернется к семье. Включена и патриархия, правительство и наши друзья стратегические партнеры и государства», - заявил Гомелаури.









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