

Хазарадзе: Продолжение процесса назначения судей является грубым нарушением подписанного соглашения

23.06.2021 14:44





По словам лидера партии «Лело для Грузии» Мамуки Хазарадзе, продолжение процесса назначения судей является грубым нарушением подписанного соглашения — документа Шарля Мишеля.



«Хочу зафиксировать инициативу фракции «Лело — партнерство для Грузии» и попросить оппозицию разделить эту инициативу.



Если «Грузинская мечта» начнет форсировать этот вопрос подобным методом, то есть процесс назначения судей, я хотел бы призвать всю оппозицию покинуть парламент.



Я также хотел бы отправить мессидж послу США Дегнан и послу ЕС в Грузии, а также Шарлю Мишелю, потому что такой подход является предательством завтрашнего дня страны, так как все, что происходило на протяжении последних шести месяцев, это фикция, во главе которой стоите вы. Я говорю вам прямо, мы ни в коем случае не позволим вам назначать судей, чтобы в этой стране была система правосудия, управляемая одним человеком и политизированная», — заявил Мамука Хазарадзе.



По словам председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, все условия политического соглашения были строго выполнены: власть «воздержалась» от назначения судей Верховного суда по старым правилам.



По его словам, процедура выдвижения кандидатов в Верховный суд проводилась в соответствии с Конституцией Грузии и политическим соглашением.



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