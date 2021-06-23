

Кобахидзе: «Грузинская мечта» до конца придерживается соглашения от 19 апреля

23.06.2021 14:45





«Грузинская мечта» полностью придерживается соглашения от 19 апреля, которая и дальше будет действовать с тем же духом и принципами», — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе на сегодняшнем брифинге говорил о позиции политсовета партии по вопросу избрания судей Верховного суда.



Как отметил Кобахидзе, в марте этого года он активно вел переговоры с международными партнерами и политическими партиями по содержанию политического соглашения.



Как пояснил Кобахидзе, в связи с процессом отбора судей Верховного суда было согласовано, что процедура будет пересмотрена в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. В то же время, на основании измененного закона, дополнительным кандидатам будет предоставлена ​​возможность подать заявку, и только после этого процесс отбора кандидатов продолжится.



По его словам, «Грузинская мечта» начала действовать в соответствии с указанным текстом еще в марте, до подписания документа, а 24 марта представила соответствующий законопроект в парламент Грузии. Соответственно, по словам Ираклия Кобахидзе, принятый парламентом закон полностью отражает рекомендации Венецианской комиссии.



«Мы учли данную просьбу наших партнеров. Таким образом, все условия политического соглашения были строго выполнены: власть «воздержалась» от назначения судей Верховного суда по старым правилам; в соответствии с рекомендацией, согласованной с международными партнерами, Высший совет юстиции приостановил процесс собеседований; парламент принял закон, в котором изложены все три основные рекомендации Венецианской комиссии; новый закон также дал дополнительным кандидатам возможность подать заявки и участвовать в процессе отбора судей», — заявил Кобахидзе.



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