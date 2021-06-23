

Зеленский и Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, отбывающих наказание

23.06.2021 15:19





Президент Украины Владимир Зеленский и его грузинская коллега Саломе Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, которые совершили преступление и были в судебном порядке признаны виновными.



"Мы обсудили вопрос возвращения на родину граждан наших государств, которые сейчас содержатся под стражей в Украине и в Грузии. Рассчитываем, что юридические процедуры относительно этих дел будут завершены и эти лица в ближайшее время вернутся домой", - заявил Зеленский во время совместного с Зурабишвили брифинга в среду в Киеве.



Он также отметил, что две страны планируют усилить координацию в сфере межчеловеческих контактов и туризма, особенно в условиях пандемии коронавируса.



"На повестке дня взаимное признание документов о вакцинации, что максимально упростит пересечение границы гражданами обеих наших стран", - резюмировал Зеленский.



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