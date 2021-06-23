

Саммит Восточного партнерства планируется провести в декабре

23.06.2021 15:27





Проведение очередного саммита программы "Восточное партнерство" запланировано на декабрь этого года, сообщает пресс-служба ЕС.



Вопросы подготовки к саммиту будут обсуждены в ходе визита глав МИД Австрии, Литвы и Румынии в Азербайджан, Армению и Грузию на этой неделе.



Напомним, 18 июня 2020 года состоялся саммит Восточного партнерства в формате видеоконференции, который собрал официальных лиц Евросоюза, лидеров всех 27 стран-членов ЕС, а также глав государств шести восточных стран-соседей ЕС.



Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.



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