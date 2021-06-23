

Путин возомнил себя Богом

23.06.2021 15:51





Президент России Владимир Путин сделал очередные циничные заявления, что, впрочем, мало кого уже удивляет. На этот раз он видимо перерос свою роль Царя и решил возомнить себя Богом, но пока маленьким, чья ответственность "за безопасность и процветание" распространяется на соседние страны. Еще немного, и его амбиция может накрыть весь мир.



В своем егодняшнем видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, опубликованном на сайте Кремля, российского бого-царь заявил, что Россия помнит об "ответственности за безопасность и процветание соседних стран". Сложно сказать, кто возложил на Россию такую ответственность и когда, об этом Путин умолчал.



"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте", - сказал российский президент. Вероятно именно так он оценивает роль России в оккупации двух грузинских территорий - Абхазии и Цхинвальского региона и аннексию украинского Крыма.





Кроме того, Путин заявил, что Россия активно содействует урегулированию региональных конфликтов и привел в пример действия страны в Сирии и Нагорном Карабахе.



При этом президент РФ утверждает, что российские власти якобы "никогда не диктуют свою волю другим странам, готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами".





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