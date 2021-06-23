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Украина и Грузия должны заботиться об энергетической безопасности - Зеленский
23.06.2021 15:54
Украина и Грузия, имея общие европейские устремления, должны заботиться об энергетической безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Киеве, передает корреспондент Укринформа.
"Имея общие европейские устремления, Украина и Грузия должны заботиться об энергетической безопасности. Во время переговоров мы договорились сделать это одним из ключевых направлений взаимодействия", - сказал Зеленский.
Он добавил, что "традиционно дружественные отношения между нашими народами будут и впредь развиваться в интересах Украины и Грузии, и в интересах мира и безопасности объединенной Европы".
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