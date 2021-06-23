

Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского в Грузию

23.06.2021 16:26





Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Грузию.



Зурабишвили сегодня находится в Киеве с официальным визитом. Ответный визит Зеленского в Грузию планируется на 18 июля, – пишет «Новости-Грузия».



На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент Грузии выразила надежду, что 30-летие грузино-украинских отношений в следующем году будет отмечено на высоком уровне.



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