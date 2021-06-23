

Зурабишвили Зеленскому: Отношения между нашими странами возвращаются к норме

23.06.2021 16:29





Наши отношения возвращаются в свою норму, основанную на двух принципах: многовековой дружбе между народами и постоянной и непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета друг друга, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции, состоявшейся после официальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.



По ее словам, президенты обеих стран должны заботиться об отношениях между нашими странами.



«Я лично всегда заботилась о наших отношениях и отношусь бережно по сей день. 23 апреля 2020 года я выражала сожаление из-за проблемы, которая возникла в наших отношениях. В своем выступлении в парламенте 9 апреля 2021 года я отметила, что 9 апреля, который является днем укрепления нашей независимости, не хочу заканчивать его, не упомянув нынешнюю борьбу украинских друзей, и выразить солидарность. Считаю, что сегодня, в знак солидарности, необходимо немедленно вернуть посла в Киев, за чем последовало формальное восстановление наших отношений, затем несколько визитов премьера, министров иностранных дел и наша официальная встреча здесь сегодня. Я благодарна за это и считаю, что президенты обеих страны должны заботиться об отношениях между нашими странами. Наши отношения возвращаются к своей норме, которая основана на двух принципах: многовековой дружбе между народами и постоянной и непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета друг друга», - заявила Саломе Зурабишвили.



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