

Вахтанг Гомелаури поясняет, какие вопросы обсудил на сегодняшнем заседании Совет национальной безопасности

23.06.2021 16:41





После заседания Совета национальной безопасности, прошедшего под руководством премьер-министра, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заострил внимание на основных вопросах, которые обсуждались на заседании Совета.



«Мы обсудили несколько вопросов, первым из которых была реформа в области защиты критической инфраструктуры. Разработан проект общих законодательных рамок, который прошел экспертизу и на данном этапе согласовывается с секторальными ведомствами, планируется инициировать законопроект в этом году на осенней сессии парламента. Это была одна из тем, очень важных для нашего государства. Мы работаем над этим годами, и сложно составить список, которая критическая инфраструктура, которая будет в этом списке.



Вторая тема - это оккупированные территории и проблемы, которые на них существуют. Как вы знаете, и сегодняшняя проблема, к сожалению, очень часты незаконные задержания и, разумеется, захват территорий. Мы над этим работаем, были обсуждения, что сделано в случае Зазы Гахеладзе, что мы делаем, как мы работали, исходя из этого, продолжаем работать.



Также был вопрос о концепции национальной безопасности, что сделано. Правительство, совет работают и над этим. Аппаратом Совета национальной безопасности разработан документ. Первая версия документа переслана секторальным ведомствам, с ними идет согласование документа, на осенней сессии планируется представить документ парламенту. Параллельно идет работа по обновлению документа об оценке угроз Грузии.



Также был четвертый вопрос - Национальная стратегия и план действий по кибербезопасности. И здесь мы завершаем процесс формирования окончательного вида документа в рамках межведомственной рабочей группы. Он будет представлен правительству на утверждение в первой половине июля.



И есть пятый вопрос - стратегия борьбы с организованной преступностью, МВД разработало итоговый документ, и 1 июля документ будет вынесен на комиссию, существующую при Совете нацбезопасности, затем будет представлен правительству и парламенту», - заявил Гомелаури.



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