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Зеленский: Черное море должно быть свободным для торговли и судоходства
23.06.2021 16:43
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Черное море должно оставаться свободным для торговли и судоходства. И Киев будет работать над этим с другими странами региона.
Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
По его словам, Украину и Грузию объединяют общие цели по вступлению в ЕС и НАТО.
"Одно из ключевых заданий для Украины и наших партнеров - усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что в этом направлении Украина работает с другими странами черноморского региона и скоро будут результаты.
Напомним, в апреле Российская Федерация запретила проход иностранных военных кораблей и других судов в районе акватории оккупированного Крыма. Ограничения будут действовать до 31 октября.
Украина и другие страны призывают Москву отказаться от блокирования акватории.
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