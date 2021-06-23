

НПО призывают парламент Грузии отказаться от изменения правил квотирования на выборах

23.06.2021 17:09





НПО призывают парламент Грузии отказаться от поддержки ухудшения стандартов квотирования в партийных списках на выборах в местное самоуправление.



Согласно запланированным изменениям в Избирательный кодекс, в партийном списке вместо каждого второго, представителем другого пола должен быть каждый третий кандидат.



Это изменение 22 июня озвучил один из лидеров «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили.



По разъяснению Папуашвили, изменения вносят для увеличения пропорционального представления в Сакребуло [горсоветах], поскольку партиям сложно комплектовать список с нынешними требованиями квотирования.



По словам защитников прав женщин и части депутатов-женщин от оппозиции, ранее им не было известно о предложенных изменениях.



Правозащитница Байя Патаря назвала аргумент Папуашвили «ложью».



По ее словам, «Грузинская мечта» инициировала изменения тайно, во время второго слушания законопроекта.



Патарая считает, что реальным мотивом правящей партии является желание не допускать наличие большего числа женщин в местное самоуправление. Она отметила, что это проблема не партий, а мужчин, «поскольку в этой стране политики-мужчины пытаются вытолкнуть женщин из политики».



Правозащитники и НПО призывают парламент не поддерживать изменения на пленарном заседании. К требованию присоединились парламентские фракции «Лело — партнерство за Грузию» и «Группа реформ Шарля Мишеля».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





