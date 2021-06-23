

Часть оппозиционных депутатов намерены покинуть парламент, если процесс назначения судей продолжится

23.06.2021 17:10





Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе и член «Единого национального движения» (ЕНД) Каха Окриашвили заявили, что покинут парламент, если продолжится процесс назначения судей. Об этом Хазарадзе заявил на заседании парламента, позже с аналогичным выступил Окриашвили.



«Если «Грузинская мечта» начнет процесс назначения судей, хочу призвать всю оппозицию, что мы выйдем из парламента и «Грузинская мечта» останется одна», — сказал Хазарадзе.



По его словам такой подход является предательством будущего страны.



«Мы услышали заявление руководства «Грузинской мечты» о том, что вы намерены продолжить процесс назначения судей Верховного суда. Это грубое нарушение подписанного соглашения. Это игнорирование почти всех рекомендаций Венецианской комиссии. Такой подход — предательство завтрашнего дня страны, а все, что было до сих пор, 6-месячный кризис это фикция, и вы стоите во главе этой фикции — мы не допустим, чтобы вы назначили судей, и у страны было правосудие, которое управляется одним человеком и является политизированным. Никто не даст себя обмануть! Наши дети и будущее никому не простят этот дешевый политический ход. Если вы не умеете уважать и выполнять соглашение, вам придется писать это соглашение без нас», — заявил Хазарадзе на пленарном заседании парламента.



К инициативе присоединился и Каха Окриашвили. По его словам, «Грузинская мечта» пошла на нелегитимный шаг и «фальсифицирует обещанные реформы судебной системы».



«Я призываю весь спектр оппозиции прекратить участие в работе нелегитимного парламента, если не будет остановлен процесс назначения судей», — сказал Окриашвили.



Его однопартиец Гиорги Ботковели, в свою очередь заявил, что инициатива «Лело» покинуть парламент, если процесс назначения судей продолжится, приемлема для ЕНД, но вопрос должен быть обсужден на политическом совете партии.



Сегодня, 23 июня, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия перед подписанием документа уже выполнила условия, предусмотренные соглашением президента Европейского Совета Шарля Мишеля, и не будет приостанавливать процесс избрания судей в состав Верховного суда.



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