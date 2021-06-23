

Глава МВД: Совершивший ограбление банка Бадри Эсебуа находится в Грузии

23.06.2021 17:11





Совершивший ограбление банка Бадри Эсебуа находится в Грузии. Об этом заявил 23 июня, на пресс-конференции глава МВД Вахтанг Гомелаури.



«Мы работаем по этой теме и подчеркну, он находится в Грузии, по нашей оперативной информации. Надеюсь, эта правильная информация», — сообщил министр.



На вопрос журналистов, где именно находится Эсебуа, Гомелаури ответил, что если бы МВД Грузии знало о его конкретном местоположении, он был бы уже арестован.



Министр также отметил, что для ведомства арест Эсебуа является «делом чести»:



«Скажу прямо, это дело чести для МВД. Такого давно не случалось. Были какие-то темы, но эта тема не для шуток. У него было столько заложников. Если кто-то стремиться арестовать этого человека и отдать его под ответственность, это МВД. Почему-то люди полагают, что мы этого не хотим или скрываем его».



Напомним, что по версии следствия 21 октября 2020 года грабитель в маске вторгся в здание Bank of Georgia в Зугдиди, взял заложников и потребовал 500,000 долларов. После переговоров, он получил деньги и покинул здание банка с двумя заложниками, и представителем МВД. Злоумышленник смог скрыться, но никто не пострадал.



26 октября МВД объявило об идентификации злоумышленника. Им оказался бывший военнослужащий Бадри Эсубуа. В декабре 2020 года был задержан его брат Бидзина. Его обвинил в незаконном ношении оружия и взрывчатых веществ.



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