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Зурабишвили: Нужно немедленно вернуть посла в Киев
23.06.2021 17:12
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, что в условиях эскалации невозможно разрешить конфликты между государствами.
«23 апреля 2020 года я выразила обеспокоенность проблемой, которая возникла в наших отношениях. В своем парламентском выступлении я упомянула, что не могу не упомянуть текущую борьбу наших украинских друзей и выразить им солидарность. Считаю сегодня жестом солидарности будет срочное возвращение посла в Киев.
Наши отношения возвращаются в норму, основанную на двух основных принципах: многовековой дружбе между народами и постоянной, непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета друг друга», - сказала Саломе Зурабишвили.
Напомним, что 8 мая 2020 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии Теймураз Шарашенидзе был отозван из Украины. Решение было связано с назначением бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета по реформам в Украине.
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