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Зеленский: Я подтверждаю поддержку Украиной территориальной целостности Грузии
23.06.2021 17:13
«Я подтверждаю поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», - заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
В своем выступлении Зеленский также поблагодарил Грузиюза поддержку территориальной целостности Украины и осуждение российской агрессии.
«Я хотел бы выразить искреннюю признательность Грузии за непризнание попытки аннексии и за осуждение российской агрессии. Надеемся, что будем активно сотрудничать с грузинской стороной в рамках Крымской платформы по защите прав крымчан и деоккупации полуострова», - сказал Зеленский.
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