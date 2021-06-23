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Зеленский: Я подтверждаю поддержку Украиной территориальной целостности Грузии


23.06.2021   17:13


«Я подтверждаю поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», - заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

В своем выступлении Зеленский также поблагодарил Грузиюза поддержку территориальной целостности Украины и осуждение российской агрессии.

«Я хотел бы выразить искреннюю признательность Грузии за непризнание попытки аннексии и за осуждение российской агрессии. Надеемся, что будем активно сотрудничать с грузинской стороной в рамках Крымской платформы по защите прав крымчан и деоккупации полуострова», - сказал Зеленский.

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