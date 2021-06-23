

Карл Харцель: Лучше не принимать поспешных решений о назначении судей, это будет плохим стартом

23.06.2021 18:19





Судебная реформа, повышение доверия к верховенству закона и его внедрение очень важны. Мы поддерживаем это в течение многих лет», — сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



Дипломат считает, что нельзя спешить в вопросе назначения судей и выразил надежду, что это мнение будет принято во внимание парламентом Грузии.



«Мы вместе с коллегами из США и Совета Европы уже выразили позицию о том, что лучше немного замедлить процесс, чтобы не принимать поспешных решений по этим назначениям. Также следует принять во внимание решение Венецианской комиссии о равном отношении ко всем кандидатам. Я надеюсь, что парламент учтет эту перспективу. Это решение также будет рассмотрено с точки зрения макрофинансовой помощи и в плане Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. Необходимо продолжить изучение этого вопроса, и я надеюсь, что не будет спешки, потому что ускорение будет плохим стартом процесса реализации этого соглашения», — заявил Харцель.



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